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Дмитрий Песков — о конфликте Медведева с журналистом: Даниил ответил достойно

Дмитрий Песков — о конфликте Медведева с журналистом: Даниил ответил достойно
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на конфликт, возникший между теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом, спросившим, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев прекратил с ним общение и потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.

«Это вопрос, сопоставимый с оскорблением. Медведев ответил достойно», — приводит слова Пескова РБК-Спорт.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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