Журова: выбор журналиста-провокатора не случаен – Медведева знают во всём мире

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась по поводу конфликта, возникшего между теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом, спросившим, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев прекратил с ним общение и потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.



«нет разницы, откуда этот журналист. Абсолютная провокация, но журналистов, которые считают, что Россия – обманщица, полно. К сожалению, ответственность легла на спортсменов, хотя претензий к ним нет. К теннисистам их вообще быть не может – они играют в основном не в России, постоянно проходят допинг-контроль. Выбор журналиста-провокатора на Медведева не случаен – он хорошо известен во всём мире. Журналист явно рассчитывал на яркий ответ Медведева, но Даня молодец – сделал всё верно. И также верно поступили с журналистом, выведя его из микст-зоны. Где обманул Медведев? Обвинять его – низко. Это не он разрешил или запретил себе выступать под российским флагом.



Мы тоже можем говорить о двойных стандартах в этих вопросах, мы о своей позиции заявляем, но не бежим к иностранцам с попытками провокации.



Что касается тяжёлых условий для теннисистов из-за жары, то сильно оправдывать организаторов я не хочу, но у них много проблем. Из-за пандемии они не смогли провести достаточное количество тестовых соревнований, обычно эти моменты отрабатываются заранее там. Но многое было отменено, поэтому какие-то соревнования проходят с чистого листа. Войти в положение организаторов можно. Мы в Сочи очень тщательно к такому подходили, но у Токио не было такой возможности», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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