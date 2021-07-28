Журова: выбор журналиста-провокатора не случаен – Медведева знают во всём мире

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась по поводу конфликта, возникшего между теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом, спросившим, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев прекратил с ним общение и потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.
«нет разницы, откуда этот журналист. Абсолютная провокация, но журналистов, которые считают, что Россия – обманщица, полно. К сожалению, ответственность легла на спортсменов, хотя претензий к ним нет. К теннисистам их вообще быть не может – они играют в основном не в России, постоянно проходят допинг-контроль. Выбор журналиста-провокатора на Медведева не случаен – он хорошо известен во всём мире. Журналист явно рассчитывал на яркий ответ Медведева, но Даня молодец – сделал всё верно. И также верно поступили с журналистом, выведя его из микст-зоны. Где обманул Медведев? Обвинять его – низко. Это не он разрешил или запретил себе выступать под российским флагом.
Мы тоже можем говорить о двойных стандартах в этих вопросах, мы о своей позиции заявляем, но не бежим к иностранцам с попытками провокации.
Что касается тяжёлых условий для теннисистов из-за жары, то сильно оправдывать организаторов я не хочу, но у них много проблем. Из-за пандемии они не смогли провести достаточное количество тестовых соревнований, обычно эти моменты отрабатываются заранее там. Но многое было отменено, поэтому какие-то соревнования проходят с чистого листа. Войти в положение организаторов можно. Мы в Сочи очень тщательно к такому подходили, но у Токио не было такой возможности», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 28 июля 2021
-
11:16
-
11:13
-
11:11
-
10:53
-
10:53
-
10:42
-
10:42
-
10:34
-
10:30
-
10:27
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:56
-
09:46
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
09:17
-
09:14
-
09:14
-
09:07
-
09:03
-
09:03
-
08:58
-
08:52
-
08:51
-
08:43
-
08:42