Жилкин вышел в полуфинал ОИ на дистанции 200 м комплексом. Ступин выбыл в квалификации
Поделиться
Российский пловец Андрей Жилкин прошёл в полуфинал квалификации на дистанции 200 м комплексом на Олимпиаде-2020 в Токио. Жилкин показал 14-й результат, его время — 1.57,94.
Другой россиянин Максим Ступин с 29-м результатом выбыл в квалификации. Время Максима — 1.59,39.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Новость по темеПловчиха Каменева не смогла выйти в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем на ОИ
Комментарии
- 28 июля 2021
-
15:00
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:14
-
14:07
-
14:06
-
14:04
-
14:02
-
13:59
-
13:56
-
13:49
-
13:49
-
13:41
-
13:26
-
13:19
-
13:17
-
13:14
-
13:09
-
13:05
-
13:04
-
13:04
-
12:58
-
12:57
-
12:50
-
12:48
-
12:31
-
12:29
-
12:09
-
12:03
-
12:00
-
12:00
Партнерский контент