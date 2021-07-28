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Жилкин вышел в полуфинал ОИ на дистанции 200 м комплексом. Ступин выбыл в квалификации

Жилкин вышел в полуфинал ОИ на дистанции 200 м комплексом. Ступин выбыл в квалификации
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Российский пловец Андрей Жилкин прошёл в полуфинал квалификации на дистанции 200 м комплексом на Олимпиаде-2020 в Токио. Жилкин показал 14-й результат, его время — 1.57,94.

Другой россиянин Максим Ступин с 29-м результатом выбыл в квалификации. Время Максима — 1.59,39.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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