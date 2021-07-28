Губерниев – о жаре в Токио: Олимпиада – соревнования выносливых людей, но условия дикие

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о погодных условиях на Олимпиаде в Токио.

«Олимпиада в 1964 году была проведена в Токио в октябре, а сейчас лето. Условия дикие, но как мы можем повлиять на составителей календаря? Остаётся только терпеть и выступать через зубы. Других вариантов нет. Олимпиада — не только голы, очки и секунды, а соревнования выносливых людей. В жару и гребут. А Даниил Медведев и остальные теннисисты — настоящие герои, сражались, но условия одинаковые для всех», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.