Матыцин поздравил Нагорного, принёсшего России первую медаль в личном многоборье за 21 год

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подвёл итоги выступления Никиты Нагорного и Артура Далалояна в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Нагорный завоевал бронзу, уступив 0,434 балла победителю, японцу Даики Хасимото. Серебряному призёру Жотэн Сяо из Китая Никита проиграл 0,034 балла. Далалоян занял шестое место. Ранее в командном многоборье российские гимнасты впервые за четверть века завоевали золотые медали, обыграв Японию и Китай.
«Поздравляю Никиту Нагорного, тренеров национальной команды и Федерацию спортивной гимнастики России с бронзой Олимпийских игр Токио в индивидуальном многоборье. Это первая медаль, завоёванная российскими гимнастами в личном многоборье с Игр-2000, когда олимпийским чемпионом стал Алексей Немов. Никита Нагорный показал выступление очень высокого, действительно чемпионского уровня и совсем немного уступил соперникам из Японии и Китая в борьбе за золото.
Никиту впереди ждут соревнования в индивидуальных упражнениях, где он выступит в трёх видах программы. Мы желаем успеха и будем всей страной болеть за наших гимнастов — Никиту Нагорного, а также за Давида Белявского и Дениса Аблязина, которые также выступят в Токио на отдельных снарядах.
Хочу поблагодарить за выступление на Олимпиаде Артура Далалояна. Ради того, чтобы принять участие в Играх, он в рекордные сроки восстановился от тяжелейшей травмы. Артур внёс огромный вклад в победу российских гимнастов в командном многоборье, проявил себя как один из лидеров нашей команды», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта России.
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- 28 июля 2021
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