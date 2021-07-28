Тхэквондист Владислав Ларин: хотелось услышать гимн после победы

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал, что очень хотел услышать гимн во время церемонии награждения на Играх-2020 в Токио.

«Эмоции до сих пор захватывают. Испытываю радость и гордость за страну. Столько работы и труда было вложено в этот результат. Честно, пока в полной мере еще не ощутил, что произошло. Нужно ещё несколько дней, чтобы эмоции остыли и пришло осознание, что стал олимпийским чемпионом.

Конечно, хотелось услышать гимн, чтобы подняли триколор, чтобы я мог пропеть гимн России. Это один из сокровенных моментов для спортсмена. Но мы были готовы выступать и в более жёстких условиях. Музыка Чайковского заменить гимн не может, но это достойная композиция, было приятно услышать на церемонии награждения.

Из своих боев еще ни одного не посмотрел. Не было времени и возможности в дороге домой. Сейчас надо восстановиться, после чего приступлю к работе. Планы на Игры в Париже есть. Для начала — отобраться, а потом завоевать медаль. Такую же, как и в Токио", — цитирует Ларина «Р-спорт».