Тхэквондист Владислав Ларин: хотелось услышать гимн после победы

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал, что очень хотел услышать гимн во время церемонии награждения на Играх-2020 в Токио.
«Эмоции до сих пор захватывают. Испытываю радость и гордость за страну. Столько работы и труда было вложено в этот результат. Честно, пока в полной мере еще не ощутил, что произошло. Нужно ещё несколько дней, чтобы эмоции остыли и пришло осознание, что стал олимпийским чемпионом.
Конечно, хотелось услышать гимн, чтобы подняли триколор, чтобы я мог пропеть гимн России. Это один из сокровенных моментов для спортсмена. Но мы были готовы выступать и в более жёстких условиях. Музыка Чайковского заменить гимн не может, но это достойная композиция, было приятно услышать на церемонии награждения.
Из своих боев еще ни одного не посмотрел. Не было времени и возможности в дороге домой. Сейчас надо восстановиться, после чего приступлю к работе. Планы на Игры в Париже есть. Для начала — отобраться, а потом завоевать медаль. Такую же, как и в Токио", — цитирует Ларина «Р-спорт».
- 28 июля 2021
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