Евгения Чикунова вышла в финал Олимпиады-2020 на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова вышла в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 200 м брассом. Она заняла второе место в своём полуфинале с результатом 2.20,57.
Россиянка Мария Темникова в этом же заплыве стала седьмой (2.24,69) и пробиться в финал не смогла.
Решающий заплыв состоится завтра, 30 июля.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 29 июля 2021
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