Мадина Таймазова: в команде буду ещё больше похожа на психа. Я за неё убью!
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова, у которой диагностировали посттравматическую параорбитальную гематому после одной из схваток на Олимпиаде в Токио (Япония), приняла решение выступить в смешанных командных соревнованиях.
«Я буду драться! Может, я вчера была похожа на психа, но в команде я буду ещё больше похожа. Одно дело бороться за себя, другое — за всю команду, за Россию, за нас. Ответственности ещё больше, но не той, которая давит, тут такая ответственность — я за них убью», — приводит слова Таймазовой ТАСС.
Соревнования смешанных команд состоятся 31 июля.
Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль в категории до 70 кг на этих Играх.
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