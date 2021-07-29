Андрей Минаков вышел в полуфинал на дистанции 100 м баттерфляем, у Дрессела — рекорд ОИ

Российский пловец Андрей Минаков вышел в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 100 м баттерфляем. В квалификации он продемонстрировал четвёртый результат — 51,00.

Россиянин Михаил Вековищев с результатом 51,89 стал 18-м и завершил борьбу. Лучшим в отборочном заплыве стал американец Кейлеб Дрессел, установивший олимпийский рекорд — 50,39.

Финал на этой дистанции состоится 31 июля.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.