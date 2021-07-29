Дарья Устинова не вышла в полуфинал Олимпиады-2020 на дистанции 200 м на спине

Российская пловчиха Дарья Устинова не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 200 м на спине. В квалификации она продемонстрировала 22-й результат — 2.13,72.

В полуфинал вышли 16 спортсменок. Лучшей в отборочном заплыве стала австралийка Кейли Маккиоун (2.08,18).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.