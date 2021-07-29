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Червиченко: да какие проблемы у американки Байлз? Провели допинг-тест, а там зашкаливает

Червиченко: да какие проблемы у американки Байлз? Провели допинг-тест, а там зашкаливает
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал снятие американской гимнастки Симоны Байлз с многоборья на Олимпийских играх в Токио.

«Что касается Байлз и ментальных проблем, о которых она говорит, да какие там проблемы? Провели допинг-тест, а там зашкаливает. Снялась под радужным предлогом. На самом деле американцев как обычно покрывают. Видимо, сказали, убирайте её, потому что настолько много допинга, что нельзя крыть и людям показывать. Разыграли сценку», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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