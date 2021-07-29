Немов — о Симоне Байлз: каждый сам выбирает свой жизненный путь, ей жить с этим

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал мнение о решении американки Симоны Байлз сняться в ходе выступлений в командном многоборье и отказаться от участия в личном первенстве на Олимпийских играх-2020 в Токио.
«Собаки лают – караван идёт. Давайте уважать друг друга, это же спорт. Ну не было Байлз в командных соревнованиях, жизнь такая. Мы все делаем одинаковую работу, должны быть друзьями и коллегами. Да, на помосте мы соперники, а после него дружим.
Что касается ситуации вокруг Байлз, я не нахожусь внутри США и издалека не знаю, как прокомментировать ситуацию. Но каждый человек вправе выбирать свой жизненный путь. Я за спорт, честную борьбу и человеческие отношения. Симоне жить с этим и, повторюсь, только ей выбирать. Плюс есть тренерский штаб, который тоже должен был решать. Олимпиада ещё не закончена, наверняка она будет выступать в отдельных видах», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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- 29 июля 2021
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