Гимнастка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от призёрства на Играх в Токио

Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями после того, как завоевала бронзовую медаль на Играх в Токио.

«Я очень счастлива! Сегодня выступала в своё удовольствие — практически без волнения. Конечно, немного волнительно было перед вольными упражнениями, потому что я понимала: если сделаю на хорошую оценку — могу быть на пьедестале. Рада, что я справилась.



Бронзовая медаль — хороший результат. Что касается оценок, я очень сильно проигрываю девочкам по базе: бревно, опорный прыжок, брусья… Между нами очень большой разрыв в сложности. Наверное, сегодня пьедестал максимально справедливый.



Перед «бревном» особо не волновалась. Была уверена, что сделаю свою программу, вопрос был лишь в том, как сделаю: хорошо или плохо. Конечно, я рассчитывала сделать получше — хотя бы на 14 баллов. Но у меня плохо получилось начало — очень много потеряла», — сказала спортсменка в беседе с корреспондентом «Чемпионата».