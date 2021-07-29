Гимнастка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от призёрства на Играх в Токио

Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями после того, как завоевала бронзовую медаль на Играх в Токио.
«Я очень счастлива! Сегодня выступала в своё удовольствие — практически без волнения. Конечно, немного волнительно было перед вольными упражнениями, потому что я понимала: если сделаю на хорошую оценку — могу быть на пьедестале. Рада, что я справилась.
Бронзовая медаль — хороший результат. Что касается оценок, я очень сильно проигрываю девочкам по базе: бревно, опорный прыжок, брусья… Между нами очень большой разрыв в сложности. Наверное, сегодня пьедестал максимально справедливый.
Перед «бревном» особо не волновалась. Была уверена, что сделаю свою программу, вопрос был лишь в том, как сделаю: хорошо или плохо. Конечно, я рассчитывала сделать получше — хотя бы на 14 баллов. Но у меня плохо получилось начало — очень много потеряла», — сказала спортсменка в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 29 июля 2021
-
18:14
-
18:01
-
17:56
-
17:49
-
17:49
-
17:42
-
17:37
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
17:09
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:52
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:14
-
16:09
-
15:58
-
15:57
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:19
-
15:02