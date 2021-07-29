Вайцеховская рассказала, почему Байлз не получила легальный допинг в Японии

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала о причинах снятия американской гимнастки Симоны Байлз — сначала с середины командного многоборья, а затем и с абсолютного первенства.
Как предположил ранее известный спортивный врач Николай Дурманов, состояние Байлз – синдром отмены препарата метилфенидат, который спортсменка принимает с детства и имеет на него терапевтическое исключение.
«По информации, полученной в частном порядке из Японии, ввоз метилфенидата в страну может быть осуществлён только по специальному разрешению, поскольку это лекарственное средство в Японии запрещено. Чтобы получить разрешение для таможни, нужно иметь заключение уполномоченного медицинского учреждения.
До пандемии срок рассмотрения таких вопросов составлял в Японии 7—10 дней, а с июля прошлого года увеличился до шести месяцев. Американцы же понадеялись, что им будет вполне достаточно разрешительных бумаг из ВАДА. И лишились уникальной спортсменки, которая вполне могла бы забрать в Токио даже не четыре, как это было в Рио, а все шесть золотых медалей», — цитирует Вайцеховскую RT.
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