Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Фехтовальщица Позднякова рассказала, давят ли на неё достижения отца

Фехтовальщица Позднякова рассказала, давят ли на неё достижения отца
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова рассказала, как она относится к достижениям своего отца. Её отец — Станислав Поздняков — является главой Олимпийского комитета России (ОКР), а также 9-кратным чемпионом мира и 13-кратным чемпионом Европы по фехтованию.

«Когда я была маленькой, постоянно транслировала, что папа такой великий, четырёхкратный, а я хочу пять раз выиграть золото Олимпиады. Быть лучше, сильнее, выше. Но в один момент мы разговаривали с мамой, она сказала: «Соня, понимаешь, ты же другой человек. Во-первых, ты девушка. Во-вторых, ты занимаешься фехтованием в другое время». Беседа была довольно долгой, в итоге я поняла, что спортсмен — это личность, индивидуальность, у каждого свой путь. У меня тоже. Со временем постаралась абстрагироваться от того, что у папы столько регалий, наград. Но для этого потребовалось очень много времени. Осознание ситуации пришло ко мне три-четыре года назад», — сказала Позднякова в интервью YouTube-каналу «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Поздняков — Мартьяновой: мы восхищены твоей Олимпийской стойкостью и командным духом
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021