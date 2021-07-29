Фехтовальщица Позднякова рассказала, давят ли на неё достижения отца

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова рассказала, как она относится к достижениям своего отца. Её отец — Станислав Поздняков — является главой Олимпийского комитета России (ОКР), а также 9-кратным чемпионом мира и 13-кратным чемпионом Европы по фехтованию.
«Когда я была маленькой, постоянно транслировала, что папа такой великий, четырёхкратный, а я хочу пять раз выиграть золото Олимпиады. Быть лучше, сильнее, выше. Но в один момент мы разговаривали с мамой, она сказала: «Соня, понимаешь, ты же другой человек. Во-первых, ты девушка. Во-вторых, ты занимаешься фехтованием в другое время». Беседа была довольно долгой, в итоге я поняла, что спортсмен — это личность, индивидуальность, у каждого свой путь. У меня тоже. Со временем постаралась абстрагироваться от того, что у папы столько регалий, наград. Но для этого потребовалось очень много времени. Осознание ситуации пришло ко мне три-четыре года назад», — сказала Позднякова в интервью YouTube-каналу «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
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