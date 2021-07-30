Правозащитники хотят лишить медали иранского стрелка, которого они считают террористом
Поделиться
Правозащитники из группы United for Navid призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не вручать медаль иранцу Джаваду Форугхи. Члены союза уверены, что спортсмен состоит в террористической организации.
«Правозащитная организация United for Navid считает вручение олимпийской золотой медали иранскому стрелку Джаваду Форугхи не только катастрофой для иранского спорта, но и позором для всего международного сообщества, особенно для Международного олимпийского комитета (МОК). 41-летний Форугхи является действующим членом террористической организации. Присуждение золотой олимпийской медали экстремисту — это оскорбление для других спортсменов и чёрная метка для МОК», — говорится в послании организации, опубликованном на официальном сайте.
Комментарии
- 30 июля 2021
-
00:25
-
00:09
- 29 июля 2021
-
23:44
-
23:40
-
23:40
-
23:21
-
23:12
-
22:54
-
22:41
-
22:39
-
22:28
-
22:24
-
22:04
-
21:59
-
21:25
-
21:13
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:45
-
20:37
-
20:02
-
19:43
-
19:42
-
19:28
-
19:26
-
19:12
-
19:09
-
18:54
-
18:14
-
18:01
-
17:56
-
17:49
-
17:49
-
17:42
Партнерский контент