«Хочется просто плакать». Евгения Чикунова оценила выступление на ОИ-2020 на 200 м брассом
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16-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова оценила выступление в финале на дистанции 200 м брассом в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Она заняла четвёртое место, проиграв 0,04 бронзовому призёру — американке Энни Лейзор.
«Морально очень тяжело. Хочется просто плакать. Опять четвёртая. Четыре сотых — наверное, какой-то поворот сделала чуть медленнее. Я сделала всё, что могла, правда», — приводит слова Чикуновой пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.
Золото — у Татьяны Шёнмакер из ЮАР (2.18,95), которой удалось покорить мировой рекорд. Серебряным призёром стала американка Лилиан Кинг (2.19,92). Ранее Чикунова стала четвёртой на дистанции 100 м брассом.
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