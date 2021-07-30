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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев вышел в четвертьфинал Олимпиады

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев вышел в четвертьфинал Олимпиады
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Российский дзюдоист (до 100 кг) Тамерлан Башаев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр. На стадии 1/8 финала россиянин одержал победу над сенегальцем Мбаньиком Ндиайе.

Четвертьфинальная схватка состоится сегодня, 30 июля.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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