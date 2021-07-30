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Глава Федерации гребного спорта РФ ответил на слова американки о медалях россиян на ОИ

Глава Федерации гребного спорта РФ ответил на слова американки о медалях россиян на ОИ
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал скандальные слова американской гребчихи Меган Калму о том, что ей противны медали россиян на Олимпийских играх.

«Да никакой реакции. Люди, которые не могут в своём прямом деле доказывать, что они сильнейшие, ищут другие способы себя проявить. Я бы сильно удивился, если это сказали бы какие-то атлеты, стоящие здесь на пьедестале. А те, кто до пьедестала не добрались и немного чужие ментально и психологически на этом празднике, могут сказать что угодно. Я спокойно отношусь к этому. Если у кого-то бывают какие-то сбои, а это нормально на самом деле, реагировать на это — значит вступать в диалог, — приводит слова Свирина «Матч ТВ».

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград.

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