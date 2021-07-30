Мария Полякова вышла в полуфинал ОИ в прыжках в воду с трамплина

Российская спортсменка Мария Полякова вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио в прыжках в воду с трёхметрового трамплина.
Полякова заняла 13-е место с результатом 288,55 балла, тем самым гарантировав себе место среди 18 лучших спортсменок по итогам квалификации. Первые два места заняли китайские девушки Ши Тинмао (350,45 балла) и Ван Хань (347,25). Тройку лидеров замкнула канадка Дженнифер Эйбел с 332,40 балла.
Полуфинал состоится 31 июля.
На данный момент лидером олимпийского медального зачёта является Китай. У них 18 золотых медалей, 9 серебряных и 11 бронзовых. Второе место занимает сборная Японии с 15 золотыми наградами, 4 серебряными и 7 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная США. Результат американцев — 14 золотых медалей, 16 серебряных и 11 бронзовых. Россия идёт на четвёртом месте — 10 золотых наград, 13 серебряных и 9 бронзовых.
- 30 июля 2021
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