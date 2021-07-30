Российские стрелки из лука показали на Олимпиаде в Токио лучший результат с 1980 года

Российские стрелки из лука показали на Олимпийских играх в Токио лучший результат со времён Олимпиады-80 в Москве. Тогда первые два места в личном первенстве среди женщин заняли Кетеван Лосаберидзе и Наталья Бутузова. Борис Исаченко завоевал серебро в личном первенстве среди мужчин.
После этого две медали Олимпиады Россия смогла получить только один раз — в составе объединённой команды в 1992 году — но обе медали были бронзовыми. Людмила Аржанникова, Хатуна Квиришвили и Наталья Валеева заняли третье место в командном первенстве, а Наталья Валеева завоевала бронзу и в личном первенстве.
На Олимпийских играх в Токио российская лучница Елена Осипова завоевала серебряную медаль в личном турнире, в финале уступив представительнице Южной Кореи Ан Сан со счётом 5:6.
Женская сборная России по стрельбе из лука (Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева) завоевала серебряные медали, в решающей встрече уступив лучницам из Южной Кореи со счётом 0:6. Бронза Игр досталась команде Германии, которая обыграла сборную Беларуси.
- 30 июля 2021
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