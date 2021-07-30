Россиянин Кирилл Мартынычев вышел в финал ОИ на дистанции 1500 м вольным стилем
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Российский пловец Кирилл Мартынычев вышел в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 1500 м вольным стилем. В квалификации он продемонстрировал общий восьмой результат (14.52,66).
Россиянин Александр Егоров стал 19-м (15.06,55) и завершил борьбу за медали. Лучшим в отборочном заплыве стал представитель Украины Михаил Романчук (14.45,99). В финале также выступит украинец Сергей Фролов (шестое место — 14.51,83).
Финал в этом виде программы состоится 1 августа.
В настоящий момент на счету сборной России на Олимпиаде в Токио 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. В общем медальном зачёте Россия идёт четвёртой.
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