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Россиянин Кирилл Мартынычев вышел в финал ОИ-2021 на дистанции 1500 м вольным стилем

Россиянин Кирилл Мартынычев вышел в финал ОИ на дистанции 1500 м вольным стилем
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Российский пловец Кирилл Мартынычев вышел в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 1500 м вольным стилем. В квалификации он продемонстрировал общий восьмой результат (14.52,66).

Россиянин Александр Егоров стал 19-м (15.06,55) и завершил борьбу за медали. Лучшим в отборочном заплыве стал представитель Украины Михаил Романчук (14.45,99). В финале также выступит украинец Сергей Фролов (шестое место — 14.51,83).

Финал в этом виде программы состоится 1 августа.

В настоящий момент на счету сборной России на Олимпиаде в Токио 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. В общем медальном зачёте Россия идёт четвёртой.

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