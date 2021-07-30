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Китаец Ма Лун стал четырёхкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису

Китаец Ма Лун стал четырёхкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису
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Китаец Ма Лун выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по настольному теннису. В финале он обыграл соотечественника Фань Чжэньдуна со счётом 4:2 (11:4, 10:12, 11:8, 11:9, 3:11, 11:7). Ма Лун стал четырёхкратным олимпийским чемпионом.

В матче за бронзу немец Дмитрий Овчаров победил представителя Китайского Тайбэя Чу Юнь Линя — 4:3 (13:11, 9:11, 6:11, 11:4, 4:11, 15:13, 11:7).

В активе сборной Китая 40 медалей на Олимпиаде-2020 — 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых. Этот результат позволяет китайцам лидировать в медальном зачёте Игр в Токио.

Сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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