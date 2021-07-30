Двукратной чемпионке Олимпиады-2020 в Токио Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта

Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020, россиянка Виталина Бацарашкина удостоена звания «лейтенанта». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание «лейтенант»», — говорится в пресс-релизе Росгвардии.
Официальный приказ о назначении подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.
В Японии уроженка Омска Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета (10 м), в стрельбе из пистолета (25 м), а также серебро в миксте в стрельбе из пневматического пистолета (10 м).
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 30 июля 2021
-
20:14
-
19:50
-
19:39
-
19:33
-
19:02
-
18:44
-
18:37
-
18:15
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:37
-
17:31
-
17:30
-
17:17
-
17:00
-
16:59
-
16:54
-
16:35
-
16:35
-
16:32
-
16:31
-
16:28
-
16:16
-
16:06
-
15:54
-
15:51
-
15:45
-
15:40
-
15:36
-
15:31
-
15:27