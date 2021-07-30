Двукратной чемпионке Олимпиады-2020 в Токио Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта

Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020, россиянка Виталина Бацарашкина удостоена звания «лейтенанта». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание «лейтенант»», — говорится в пресс-релизе Росгвардии.

Официальный приказ о назначении подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

В Японии уроженка Омска Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета (10 м), в стрельбе из пистолета (25 м), а также серебро в миксте в стрельбе из пневматического пистолета (10 м).

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