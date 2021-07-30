Американский журналист высмеял ответ ОКР на допинговые претензии в адрес россиян

Американский журналист Пэт Форд опубликовал в издании Sports Illustrated критическую статью под названием «Олимпийский комитет России опубликовал наглый ответ на обвинения в применении допинга».

Она касается недавнего ответа ОКР на возникающие претензии в адрес российских спортсменов в применении допинга. В частности, речь идёт о данном твите.

Публикация доступна в «твиттере» ОКР.

«Как же нервируют наши победы отдельных коллег по цеху. Да, мы здесь, на Олимпийских играх. Абсолютно по праву. Нравится это кому-то или нет. А вот проигрывать надо уметь. Но не всем это дано. Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку англоязычной пропаганды, источая вербальный пот на Токийской жаре. Устами обиженных поражениями спортсменов. Утешать не станем. Простим тех, кто слабее. Бог им судья. А нам — помощник», — написала медиаслужба ОКР ранее.

«ОКР нанимает потомков Фёдора Достоевского в качестве публициста или, по крайней мере, поклонника его витиеватого стиля? Заявление, спровоцированное комментариями пловца Райана Мёрфи, чем-то похоже на «Братьев Карамазовых». Можно представить, что оно написано пером и чернилами», — прокомментировал Форд послание.

«Как только вы откажетесь от витиеватого языка, в вашем послании проявится уровень бесстыдства в стиле Путина. В этом заявлении ОКР и поддерживающее его правительство выглядят самодовольными, высокомерными и абсолютно бесцеремонными. Лучше покажите своё раскаяние при возвращении. Отмечайте свои победы с намёком на смирение.

Скрытый гнев по поводу присутствия на Олимпиаде России должен был выплыть наружу. На момент написания этой статьи страна выиграла 33 медали в Токио, что даёт 33 повода для растущего международного недовольства. Русские сами себя запутали, а затем МОК и CAS создали им убежище, чтобы они могли конкурировать с их фальшивым «запретом» на участие в Играх. В то время как все, кто соревнуется под знаменем ОКР, должны жить с налётом прошлого своих предшественников, а Рылов кажется несчастной жертвой перекрёстного огня», — добавил журналист.