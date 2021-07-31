Олимпийский чемпион Хасимото подвергся травле со стороны китайцев

Японский гимнаст Даики Хасимото, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье, подвергся оскорблениям в социальных сетях со стороны китайских болельщиков, сообщает CNN.

Китайский гимнаст Сяо Рутенг занял второе место на турнире. При этом, многие китайские болельщики посчитали, что результат несправедлив. Они смогли обойти блокировку «Инстаграма» в Китае и стали писать оскорбления в адрес Хасимоты.

Многие называли его «национальным унижением Японии», другие обвиняли его в краже китайской золотой медали.

Напомним, бронзовую награду в личном многоборье завоевал российский гимнаст Никита Нагорный.

На данный момент Китай возглавляет медальный зачет Олимпиады, завоевав 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 14 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых наград.