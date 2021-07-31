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Лучница Светлана Гомбоева: мы — буряты! И мы едины!

Лучница Светлана Гомбоева: мы — буряты! И мы едины!
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Российская лучница Светлана Гомбоева, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях, рассказала о своём происхождении.

«Иркутская область или Бурятия? Я никогда не делила себя по происхождению и прошу всех не делиться по географии. Мои предки по отцу — это хори, буряты из Забайкальского края, маленького села возле Петровск Забайкальского.

Мои предки по маме — это икинаты, бурятское племя ойратского происхождения из Унгинской долины. Это два моих крыла, которые дают мне силу предков. Я родилась в Иркутской области, начала стрелять из лука, окрепла как спортсменка в республике Бурятия, здесь я закончила БГУ, тренировалась. И я одинаково люблю и почитаю все три родных мне региона. Мы — буряты! И мы едины! Сила в единстве!" — написала Гомбоева.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Гомбоевой

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