Сборная России всухую проиграла Японии в полуфинале олимпийского турнира по дзюдо в миксте

Сборная России по дзюдо не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио (Япония) в командном миксте. В полуфинале россияне всухую проиграли сборной Японии — 0:4.

Поражения потерпели Муса Могушков (до 73 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Александра Бабинцева (свыше 70 кг).

В противостоянии за бронзу россияне поспорят с командой Израиля (начало — после 11:00 мск).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.



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