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Женская сборная Новой Зеландии выиграла золото Олимпиады-2020 в регби-7

Женская сборная Новой Зеландии выиграла золото Олимпиады-2020 в регби-7
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Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В финальном матче новозеландки победили француженок со счётом 26:12.

В противостоянии за бронзу сборная Фиджи обыграла британок — 21:12.

Женская сборная России по регби-7 в матче за седьмое место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) проиграла команде Китая со счётом 10:22. По ходу встречи россиянки вели 10:0.

На групповой стадии россиянки проиграли Великобритании (12:14) и Новой Зеландии (0:33), а также обыграли Кению (35:12). По итогам группового этапа российские регбистки заняли третье место и вышли в четвертьфинал, где вновь проиграли Новой Зеландии (0:36). В матче за пятое место сборная России уступила австралийкам (7:35).

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