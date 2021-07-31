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Сборная Франции по дзюдо победила Японию в финале ОИ-2021 в командном миксте

Сборная Франции по дзюдо победила Японию в финале ОИ-2020 в командном миксте
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Сборная Франции выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио в смешанном командном турнире по дзюдо. В финале французы победили японцев со счётом 4:1.

Команда России не смогла завоевать бронзу, проиграв Израилю со счётом 1:4. Победу в своём поединке одержала Мадина Таймазова (до 70 кг). Поражения потерпели Михаил Игольников (до 90 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Тамерлан Башаев (свыше 90 кг) и Дарья Межецкая (до 57 кг).

Обладателем бронзы также стала сборная Германии, победившая Нидерланды со счётом 4:2.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.

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Сборная России по дзюдо не смогла завоевать бронзу ОИ-2020 в миксте, проиграв Израилю
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