Сборная Франции по дзюдо победила Японию в финале ОИ-2020 в командном миксте
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Сборная Франции выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио в смешанном командном турнире по дзюдо. В финале французы победили японцев со счётом 4:1.
Команда России не смогла завоевать бронзу, проиграв Израилю со счётом 1:4. Победу в своём поединке одержала Мадина Таймазова (до 70 кг). Поражения потерпели Михаил Игольников (до 90 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Тамерлан Башаев (свыше 90 кг) и Дарья Межецкая (до 57 кг).
Обладателем бронзы также стала сборная Германии, победившая Нидерланды со счётом 4:2.
На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.
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