Сборная Франции по дзюдо победила Японию в финале ОИ-2020 в командном миксте

Сборная Франции выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио в смешанном командном турнире по дзюдо. В финале французы победили японцев со счётом 4:1.

Команда России не смогла завоевать бронзу, проиграв Израилю со счётом 1:4. Победу в своём поединке одержала Мадина Таймазова (до 70 кг). Поражения потерпели Михаил Игольников (до 90 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Тамерлан Башаев (свыше 90 кг) и Дарья Межецкая (до 57 кг).

Обладателем бронзы также стала сборная Германии, победившая Нидерланды со счётом 4:2.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать