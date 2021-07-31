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Дзюдоист Могушков извинился за неудачное выступление на Олимпиаде-2020 в Токио

Дзюдоист Могушков извинился за неудачное выступление на Олимпиаде-2020 в Токио
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Дзюдоист сборной России Муса Могушков принёс извинения за неудачное выступление на Олимпийских играх — 2020 в Токио. По мнению спортсмена, неудачный результат национальной команды связан с отсутствием генерального менеджера Эцио Гамбы.

«У нас хорошая атмосфера, работа налажена, всё было хорошо организовано, за что хочу сказать огромное спасибо и принести свои извинения за то, что мы не оправдали надежд.

В нашей команде много молодых ребят. А я один из тех, кто более 10 лет назад начал работать с Эцио Гамбой, и мне есть с чем сравнивать. С Эцио и без Эцио. Конечно, это дополнительный источник энергии, мотивации и уверенности. Команде его очень сильно не хватало», — приводит слова Могушкова «Р-спорт».

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