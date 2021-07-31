Дзюдоист Могушков извинился за неудачное выступление на Олимпиаде-2020 в Токио
Поделиться
Дзюдоист сборной России Муса Могушков принёс извинения за неудачное выступление на Олимпийских играх — 2020 в Токио. По мнению спортсмена, неудачный результат национальной команды связан с отсутствием генерального менеджера Эцио Гамбы.
«У нас хорошая атмосфера, работа налажена, всё было хорошо организовано, за что хочу сказать огромное спасибо и принести свои извинения за то, что мы не оправдали надежд.
В нашей команде много молодых ребят. А я один из тех, кто более 10 лет назад начал работать с Эцио Гамбой, и мне есть с чем сравнивать. С Эцио и без Эцио. Конечно, это дополнительный источник энергии, мотивации и уверенности. Команде его очень сильно не хватало», — приводит слова Могушкова «Р-спорт».
Комментарии
- 31 июля 2021
-
14:58
-
14:55
-
14:41
-
14:40
-
14:28
-
14:20
-
14:11
-
14:01
-
13:47
-
13:42
-
13:39
-
13:26
-
13:17
-
13:16
-
13:15
-
13:06
-
13:01
-
13:01
-
12:42
-
12:39
-
12:34
-
12:30
-
12:28
-
12:27
-
12:25
-
12:19
-
12:18
-
12:13
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:33
-
11:31
-
11:24
Партнерский контент