Саблистку Великую хотели поменять во время финала командного турнира на ОИ из-за травмы
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Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал о том, что Софью Великую хотели заменить во время финала командного турнира на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Думали над тем, чтобы поменять Софью Великую по ходу боя. У неё было повреждение, дёрнула ногу. Ей было очень тяжело, вы просто не представляете как.
После первого боя, когда она встала, спросили: «Сонь, тебя менять сейчас? Или попробуешь?» Она говорит: «А можно попробовать»? Если её поменять, все скиснут. Если, вдруг, третий не получится — падай, хватайся за ногу, проявляй мастерство театрального искусства, мы поменяем по травме. Вы же этого не видели со стороны, а внутри коллектива было», — передаёт слова Мамедова корреспондент «Чемпионата».
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