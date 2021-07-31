Мама олимпийского чемпиона Евгения Рылова рассказала, сколько раз он мог бросить плавание

Марина Александровна, мама двукратного олимпийского чемпион по плаванию Евгения Рылова рассказал, как сын шёл к золотым медалям Игр в Токио.

«Классе во втором-третьем он упал и получил компрессионный перелом позвоночника, полгода мы лежали, не вставали. Потихонечку восстановились. Начали плавать, без нагрузок, а потом уже с нагрузками начали.

Первые разряды давались довольно-таки легко ему, потом долго не могли выполнить первый взрослый разряд. Тогда он, маленький, мне говорил: «Мам, мне это надоело уже всё, я ничего не хочу, у меня ничего не получается». Было такое.

Но потом, когда перешли уже к Андрею Геннадьевичу Шишину, более-менее стало получаться, когда стал постарше, когда нагрузки стали сильные. Я присутствовала на некоторых тренировках, видела, как он домой приходит уставший, очень переживала и говорила: «Сынуля, может, бросим всё это?» На что он сказал: «Нет, мам. Уже нет. Будем идти до последнего».

Из Токио он позвонил, сказал: «Мам, спасибо тебе большое! Если бы не ты, я бы не стал олимпийским чемпионом». Мы поговорили, я его поздравила. Он сказал, что меня любит, я его тоже люблю», — сказала Марина Александровна в интервью телеграм-каналу Mash.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать