Шпажисты США устроили акцию против товарища по команде и проиграли

Во время командного турнира на Олимпийских играх — 2020 в Токио шпажисты сборной США провели акцию против своего партнёра по команде Алена Хаджича. Фехтовальщики Джейк Хойл, Кёртис Макдоулд и Яйссер Рамирес 30 июля вышли на матч 1/8 финала командного турнира шпажистов с командой Японии в розовых масках. А запасной Хаджич, который ничего не знал об акции — в форменной чёрной.

Розовыми масками шпажисты протестовали против присутствия в команде Хаджича, которого обвиняют в сексуальных домогательствах сразу к трём женщинам. Все эпизоды относятся к 2013-2015 годам. Суд не обнаружил серьёзных доказательств вины спортсмена, и ему было разрешено ехать на Игры, куда он отобрался ещё до обвинений. Но до завершения расследования на него были наложены ограничения, нарушившие его анонимность. Спортсмен летел в Токио отдельно от остальной команды и вынужден был поселиться в отеле, а не в олимпийской деревне с остальной сборной.

На Играх в Токио Хаджич так и не выступил, потому что уже в 1/8 финала американцы проиграли будущим чемпионам из команды Японии.

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