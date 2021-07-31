Вице-чемпион ОИ-2020 в трапе: я не профессиональный стрелок, а юрист

38-летний Джанмарко Берти из Сан-Марино, который вместе с соотечественницей Алессандрой Перильи стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2020 в смешанных соревнованиях по стендовой стрельбе в трапе, рассказал, что не готов стать профессиональным стрелком, отказавшись от адвокатской практики.

Перед Играми в Токио Берти месяц тренировался три дня в неделю и перешёл на ежедневные тренировки только по приезду в Японию.

«Мне нужно оставаться юристом, чтобы комфортно жить. Профессиональные занятия стрельбой не позволят мне зарабатывать достаточно денег, чтобы поддерживать такой уровень жизни. Так что в первую очередь я юрист, а в свободное время — стрелок.

Трудно совмещать работу и тренировки. Я не был так сконцентрирован в финале, как Алессандра. Я не профессиональный стрелок, я юрист, так что всё это для меня необычно.

Повысит ли мой авторитет в профессиональной среде серебро Олимпиады? Адвокаты — завистливые люди, поэтому они, вероятно, ничего об этом не скажут», — приводит слова Берти Reuters.