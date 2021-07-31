«Они — хитрецы!» Французская саблистка — о тактике россиянок в финале ОИ-2020

Французская саблистка Сесилия Бердер высказала мнение, что в финале командного турнира на Олимпийских играх – 2020 в Токио россиянки применили тактическую хитрость.
Сборная России в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной завоевала золотые медали Олимпийских игр, обыграв француженок со счётом 45:41.
«В чём россиянки нас превзошли? В тактических перерывах. Как только мы начинали контролировать ход поединка, им удавалось всё изменить, и приходилось начать снова. Они — хитрецы! Нам стоит поучиться такой тактике: делаешь два-три укола и говоришь: «Мне что-то попало в глаз» — вот и перерыв на пару минут.
Никитина дважды меняла саблю? Я знала, что она так сделает! У них такая культура. Два укола, и говорят: «Простите, у меня оружие сломано»… Но я не расстроилась и уважаю Никитину, поскольку она была очень сильна. Именно благодаря ей они стали олимпийскими чемпионками. Но я чувствовала, что она паниковала, у неё были такие чёрные глаза, это нечто», — цитирует Бердер L'Equipe.
- 1 августа 2021
-
00:02
- 31 июля 2021
-
23:55
-
23:19
-
22:42
-
22:09
-
21:57
-
21:53
-
21:02
-
21:00
-
20:48
-
20:37
-
20:25
-
20:00
-
19:42
-
19:30
-
19:18
-
18:56
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:26
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:42
-
16:41
-
16:34
-
16:27