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«Они — хитрецы!» Французская саблистка — о тактике россиянок в финале ОИ-2020

«Они — хитрецы!» Французская саблистка — о тактике россиянок в финале ОИ-2020
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Французская саблистка Сесилия Бердер высказала мнение, что в финале командного турнира на Олимпийских играх – 2020 в Токио россиянки применили тактическую хитрость.

Сборная России в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной завоевала золотые медали Олимпийских игр, обыграв француженок со счётом 45:41.

«В чём россиянки нас превзошли? В тактических перерывах. Как только мы начинали контролировать ход поединка, им удавалось всё изменить, и приходилось начать снова. Они — хитрецы! Нам стоит поучиться такой тактике: делаешь два-три укола и говоришь: «Мне что-то попало в глаз» — вот и перерыв на пару минут.

Никитина дважды меняла саблю? Я знала, что она так сделает! У них такая культура. Два укола, и говорят: «Простите, у меня оружие сломано»… Но я не расстроилась и уважаю Никитину, поскольку она была очень сильна. Именно благодаря ей они стали олимпийскими чемпионками. Но я чувствовала, что она паниковала, у неё были такие чёрные глаза, это нечто», — цитирует Бердер L'Equipe.

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