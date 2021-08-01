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Олимпийские игры — 2021, 1 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпийские игры — 2020, 1 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций
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1 августа в девятый день Олимпийских игр – 2020 будет разыграно 14 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День девятый, 1 августа. Расписание телетрансляций

03:05. Лёгкая атлетика. «Матч ТВ».
04:30. Плавание. Финалы. «Россия 1».
05:00. Бокс. «Матч! Боец».
05:45. Велоспорт. BMX.Фристайл. «Матч! Арена».
05.45. 07.35. Фехтование. Рапира. Мужчины. Команда. «Матч ТВ».
08:00. Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала. Макрогузова /Холомина (Россия) — Граудиня / Кравченок (Латвия). «Матч! Игра» (10:10 — «Матч ТВ»).
08:20. Волейбол. Мужчины. Россия – Тунис. Первый канал.
08:25. Парусный спорт. Лазер. Финал. «Матч! Арена».
08:55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Финал. «Матч ТВ»
11:00. Спортивная гимнастика. Финалы на отдельных снарядах. Первый канал.
11:45. Бокс. Мужчины. 1/4 финала. «Матч ТВ».
12:15. Водное поло. Женщины. Россия — Япония. «Матч ТВ».
12:15. Борьба. Полуфинал. «Россия 1».
13:45. Фехтование. Рапира. Мужчины. Команда. Финал. «Россия 1».
13:45. Лёгкая атлетика. Финалы. «Матч ТВ».

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