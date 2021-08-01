Пловчиха Светлана Чимрова: Олимпиада сложилась для меня неплохо. Медалей нет
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Российская пловчиха Светлана Чимрова оценила выступление на летней Олимпиаде в Токио. Сегодня, 1 августа, Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Анна Суркова в финале комбинированной эстафеты 4х100 м заняли седьмое место. Золото выиграли австралийки. Серебро завоевали американки, бронзу — канадки.
«Олимпиада сложилась для меня неплохо, получилось себя реализовать. Медалей пока нет, и это мотивирует работать ещё больше. До следующих Олимпийских игр не так много времени, постараюсь подойти к ним в лучшей форме, чем сейчас», — приводит слова Чимровой пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.
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Олимпиада завершится 8 августа.
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