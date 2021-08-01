Евгений Рылов опубликовал пост об эстафете на ОИ-2020, в которой Россия стала 4-й

Двукратный олимпийский чемпион российский пловец Евгений Рылов оценил выступление в комбинированной эстафете 4х100 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников заняли четвёртое место.
«Это была хорошая гонка! Парни, спасибо! Я рад быть частью команды. Не получилось проплыть так хорошо, как я хотел, но я старался. Спасибо большое всем за поддержку, это важно. Впереди ещё много всего интересного!» — написал Рылов.
Пост доступен в «инстаграме» Евгения Рылова.
Золото в эстафете завоевали спортсмены из США, установив мировой рекорд. Вторыми стали британцы, бронза — у итальянцев.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград.
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