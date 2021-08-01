Поздняков: причина нападок на российских спортсменов — их успешное выступление
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал претензии, предъявляемые российским спортсменам.
«Причина нападок на атлетов абсолютно очевидна — успешное выступление наших спортсменов на этих Олимпийских играх. Большинство спикеров на эту тему предполагали, что без допинга наши спортсмены не смогут выступать, а наши спортсмены своими результатами доказали обратное. Это лучший ответ на нападки. То, что наши спортсмены такие комментарии не отпускают — это повод для нашей гордости, потому что уровень наших спортсменов выше», — сказал Поздняков на пресс-конференции.
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