Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Поздняков: причина нападок на российских спортсменов — их успешное выступление

Поздняков: причина нападок на российских спортсменов — их успешное выступление
Комментарии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал претензии, предъявляемые российским спортсменам.

«Причина нападок на атлетов абсолютно очевидна — успешное выступление наших спортсменов на этих Олимпийских играх. Большинство спикеров на эту тему предполагали, что без допинга наши спортсмены не смогут выступать, а наши спортсмены своими результатами доказали обратное. Это лучший ответ на нападки. То, что наши спортсмены такие комментарии не отпускают — это повод для нашей гордости, потому что уровень наших спортсменов выше», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме
Двух грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021