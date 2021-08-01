Гимнастка сборной США: Байлз каждый день хихикает. Думаю, она выступит на бревне

Американская гимнастка Микейла Скиннер заявила, что её соотечественница, четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз всё-таки выступит в личных видах на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

«Да, думаю, что так и будет, она выступит на бревне. Байлз каждый день смеётся, хихикает и поддерживает меня», — приводит слова Скиннер журналист Yahoo Дэн Ветцель в своём «твиттере».

Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке.