Гимнастка сборной США: Байлз каждый день хихикает. Думаю, она выступит на бревне

Американская гимнастка Микейла Скиннер заявила, что её соотечественница, четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз всё-таки выступит в личных видах на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).
«Да, думаю, что так и будет, она выступит на бревне. Байлз каждый день смеётся, хихикает и поддерживает меня», — приводит слова Скиннер журналист Yahoo Дэн Ветцель в своём «твиттере».
Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке.
- 1 августа 2021
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