Гимнастка Анастасия Ильянкова прокомментировала завоевание серебра ОИ-2020 в Токио

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали Олимпиады в Токио в соревнованиях на разновысоких брусьях.
«На данный момент я просто счастлива. Если бы мне сказали, что будет серебро, я бы ответила, что буду довольна. Для меня это серебро — как золото. На самом деле это было очень сложно, я весь путь ждала. Первый день квалификации я ждала, потом ждала неделю. И сейчас я ждала шесть часов.
Командное золото придало каких-то сил. У меня сразу поднялось настроение, и я мотивировалась сделать свою программу на отлично. Сегодня была задача собраться головой и проконтролировать себя, всё получилось.
Своей программой я довольна, очень. По сложности у меня была маленькая программа. У меня сейчас одни эмоции, я не знаю, что чувствую. Передо мной выступали девочки, я на них не смотрела. После своего выступления, конечно, смотрела.
Брусья в детстве вообще не был моим снарядом. После попадания в сборную у меня всё начало получаться, так и сложилось. Медаль посвящаю директору своей спортивной школы. Он очень хотел олимпийскую медаль, это была его мечта.
Тренировалась я долго, с самого детства. С такими брусьями, как на Олимпиаде, именно с такой программой, я тренируюсь около двух лет. Планирую усложнять свою программу. С этой программой у меня была куча времени для подготовки, и мне его хватило.
Пока не могу сказать, приостановлю я сейчас карьеру или нет. Мне нужно сесть и подумать», — передаёт слова Ильянковой корреспондент «Чемпионата».
- 1 августа 2021
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