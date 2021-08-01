Китайская бадминтонистка Ю Фэй Чэнь выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио

Китайская бадминтонистка Ю Фэй Чэнь выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в одиночном разряде. В финальном матче она победила представительницу Китайского Тайбэя Цзуин Тай со счётом 2:1 (21:18, 19:21, 21:18). Это 24-я золотая медаль Китая на Играх в Токио.

В противостоянии за бронзовую медаль индийская спортсменка Пусарла Венката Синдху победила китаянку Бин Цзяо Хэ — 2:0 (21:13, 21:15).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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