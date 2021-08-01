Крупнейший телеканал Японии будет освещать попытку депортации Тимановской из страны

Съёмочная группа крупнейшего телеканала Японии NHK прибыла в аэропорт Ханеда, чтобы освещать ситуацию с попыткой насильственной депортации белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, сообщает фонд спортивной солидарности Беларуси в своём канале в «Телеграме».



Глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного Олимпийского Комитета немедленного вмешательства в инцидент с депортацией Тимановской. Сейчас Кристина находится под защитой полиции.



Ранее сообщалось, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров, заявив, что это вызвано «эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки.

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