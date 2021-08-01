Мама Тимановской: Кристина не совершила никакого преступления. Почему ей не возвращаться?

Наталья Николаевна, мама белоруской легкоатлетки Кристины Тимановской, отреагировала на ситуацию, произошедшую с её дочерью на Олимпийских играх — 2020.
«Мы ничего не знаем, без комментариев. Хочу ли я, чтобы дочь вернулась в Беларусь? Да, конечно, а почему ей не возвращаться? Она же никакого преступления не совершила: не убила никого, не украла ничего. В политике я не сильна, ничего не могу вам сказать. Но на самом деле, что она такого сделала?», — цитирует Наталью Tribuna.com.
Ранее фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров.
- 1 августа 2021
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