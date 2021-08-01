Белорусский прыгун в высоту: мне не нравится Тимановская. Считаю, с ней поступили верно
Поделиться
Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, который завоевал бронзу на Олимпийских играх — 2020 в Токио, прокомментировал скандальную ситуацию с Кристиной Тимановской.
«Мне не нравится этот человек. Она ведёт себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова», – приводит слова Недосекова Tribuna.com.
Напомним, фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров.
Комментарии
- 1 августа 2021
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:25
-
19:18
-
19:10
-
19:07
-
19:01
-
18:47
-
18:47
-
18:40
-
18:26
-
18:20
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:32
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:49
-
16:32
-
16:22
-
16:12
-
16:12
-
16:09
-
16:08
-
16:02
-
15:58
-
15:50
Партнерский контент