Белорусский прыгун в высоту: мне не нравится Тимановская. Считаю, с ней поступили верно

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, который завоевал бронзу на Олимпийских играх — 2020 в Токио, прокомментировал скандальную ситуацию с Кристиной Тимановской.

«Мне не нравится этот человек. Она ведёт себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова», – приводит слова Недосекова Tribuna.com.

Напомним, фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров.

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