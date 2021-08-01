«Беспокоюсь о своей безопасности». Тимановская объяснила, почему боится лететь в Беларусь

Легкоатлетка Кристина Тимановская объяснила, почему боится лететь на родину, в Беларусь, куда её пытались насильственно депортировать.
«Боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно.
За что посадить? В том-то и дело, что ничего не сделала, но при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой.
Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Будем действовать шаг за шагом. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции.
Хочу ли получить политическое убежище в Австрии? Пока мы думаем, куда обратиться. Думаю, ближайшую ночь над этим придется поразмышлять. И уже завтра примем какое-то решение», — приводит слова Тимановской Tribuna.
Ранее сообщалось, что Тимановскую насильно депортируют из Токио, где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях Тимановская возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались отправить на родину, отозвав заявку на участие в Играх. НОК Беларуси объяснил своё решение «эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки.
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