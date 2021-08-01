Белорусская легкоатлетка Тимановская просит помощи у МОК. На неё оказывают давление
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК). Власти Беларуси насильно депортируют спортсменку из Токио, где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров.
«Я прошу Международный Олимпийский Комитет о помощи. На меня было оказано давление, меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», — записала Тимановская обращение, которое передаёт фонд спортивной солидарности Беларуси в своём «телеграме».
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