Сборная России по волейболу сыграет с Канадой в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио

Мужская сборная России по волейболу финишировала первой в группе B. По ходу турнира подопечные Туомаса Саммелвуо обыграли команды Бразилии, США, Аргентины и Туниса, уступив лишь сборной Франции. В четвертьфинале российским волейболистам предстоит встретиться с национальной командой Канады, которая заняла четвёртое место в группе А.
В другом четвертьфинале сыграют сборные Польши и Франции. Бразилия, Аргентина, Италия и Япония также вышли в плей-офф, но свою пару узнают только после жеребьёвки. Игры состоятся 3 августа.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 1 августа 2021
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:25
-
19:18
-
19:10
-
19:07
-
19:01
-
18:47
-
18:47
-
18:40
-
18:26
-
18:20
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:32
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:49
-
16:32
-
16:22
-
16:12
-
16:12
-
16:09
-
16:08
-
16:02
-
15:58
-
15:50