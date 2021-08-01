Сборная России по волейболу сыграет с Канадой в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио

Мужская сборная России по волейболу финишировала первой в группе B. По ходу турнира подопечные Туомаса Саммелвуо обыграли команды Бразилии, США, Аргентины и Туниса, уступив лишь сборной Франции. В четвертьфинале российским волейболистам предстоит встретиться с национальной командой Канады, которая заняла четвёртое место в группе А.

В другом четвертьфинале сыграют сборные Польши и Франции. Бразилия, Аргентина, Италия и Япония также вышли в плей-офф, но свою пару узнают только после жеребьёвки. Игры состоятся 3 августа.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.

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