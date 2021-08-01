Олимпийские чемпионы Джейкобс и Тамбери поцеловались, накрывшись флагом

Олимпийские чемпионы Игр-2020 в Токио Ламонт Марсель Джейкобс и Джанмарко Тамбери обнялись и поцеловались, закрывшись национальным флагом Италии.

Оба итальянца завоевали золотые медали в один день и практически одновременно. Спринтер Джейкобс выиграл стометровку, а Тамбери поделил награду высшей пробы в прыжках в высоту с Мутазом Эсса Баршимом из Катара.

Джейкобс готовился к интервью каналу Discovery, когда мимо проходил Тамбери, завершивший круг почёта по стадиону с флагом. Сначала итальянцы на ходу обменялись эмоциональными фразами о том, что ещё не верят в свои победы и завоёванные медали. Затем Тамбери вернулся, обнял соотечественника и вместе с ним накрылся флагом, который не скрыл поцелуй спортсменов.